В российском детдоме забеременели сразу три воспитанницы

В одном из детских домов Челябинской области забеременели сразу три несовершеннолетние воспитанницы, директору объявили выговор за «слабую воспитательную работу». Об этом рассказала начальница управления соцзащиты муниципалитета Ольга Янина, передает URA.RU.

Забеременели 17-летняя и две 16-летние девочки, у старшей роман со студентом четвертого курса техникума. Одна из 16-летних забеременела от 23-летнего местного жителя, а вторая уже вышла замуж за 18-летнего воспитанника этого же детдома, который учится в техникуме.

Янина отметила, что два отца написали заявления директору с просьбой разрешить им заключить брак. Женщина добавила, что девочкам оказывают консультативную и материальную помощь, они ходят в женскую консультацию и живут в «заботе, любви, чистоте, порядке».

Ранее сообщалось, что в Лазурненской школе-интернате для сирот, воспитанники которой жаловались на изнасилования местным жителем, доказали факт растления в отношении девяти детей. О насилии стало известно в феврале 2018 года. Дети рассказывали, что к ним приходили двое мужчин. Один из них, которого дети называли Серегой, часто приезжал в интернат, водил детей на озеро, угощал их шампанским, конфетами и сигаретами, после чего насиловал.

Изначально мужчину отправили под домашний арест, однако 25 сентября ему изменили меру пресечения. Причиной стало нарушение условий домашнего ареста: он встречался со свидетелями, созванивался с потерпевшим и просил их изменить показания, а также покидал жилое помещение. Обвиняемого заключили под стражу до 1 декабря. Воспитатели учреждения прошли полиграф и вернулись к работе.

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