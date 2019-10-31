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В превращенном в бордель для педофилов российском детдоме растлили девять детей

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В Лазурненской школе-интернате для сирот, воспитанники которой жаловались на изнасилования местным жителем, доказали факт растления в отношении девяти детей. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области.

По версии следствия, с мая 2015-го по август 2017 года обвиняемый 51-летний Сергей Кокорин совершал насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних воспитанников интерната, пользуясь их беспомощным состоянием.

Кокорин обвиняется по пункту «б» части 4 статьи 132 УК («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).

В середине февраля 2018 года стало известно, что в Лазурненской коррекционной школе-интернате педагоги устроили детский бордель. Дети рассказывали, что к ним приходили двое мужчин, которые занимались с ними сексом, одного из них называли Серегой. Им оказался 51-летний житель Сергей Кокорин. По версии следствия, он часто приезжал в интернат, водил ребят на озеро, угощал конфетами, шампанским и сигаретами, а потом насиловал.

Как писал Znak.com, изначально мужчину отправили под домашний арест, однако 25 сентября ему изменили меру пресечения. Причиной стало нарушение условий домашнего ареста: Кокорин встречался со свидетелями, созванивался с потерпевшим и просил их изменить показания, а также покидал жилое помещение. Обвиняемого заключили под стражу до 1 декабря. Воспитатели учреждения прошли полиграф и вернулись к работе.

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