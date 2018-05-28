Рассказавших об изнасилованиях в детдоме родителей затерроризировал следователь

Две семьи бывших воспитанников челябинского интерната, сообщившие об изнасилованиях в учреждении, пожаловались на травлю со стороны следователя и переехали в Краснодарский край, передает 74.ru.

Приемные матери рассказали изданию, что все началось после того, как они решили отвезти мальчиков на каникулы на юг и предупредили об этом Следственный комитет. В ответ следователь Алексей Смирнов потребовал пройти повторную судебно-медицинскую экспертизу в Москве. Семьи устраивал результат первого исследования, согласно которому их дети не лгали о насилии, и они написали официальные отказы от новой проверки. «Следователю это очень не понравилось, он аж кричал мне в трубку», — вспоминала одна из матерей по имени Надежда.

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Затем родителям стали звонить из социальных служб Челябинской области и выяснять, куда увезли детей. Сотрудники органов опеки в сопровождении полицейского приходили к двум уехавшим в Краснодарским край семьям и к одной в Челябинской области.

Собеседницы портала называют это травлей и говорят, что их считают преступниками и затерроризировали проверками. Они не хотят возвращаться обратно: одни родители уже купили дом на юге, другие продают уральскую квартиру.

По делу об изнасиловании как минимум семерых воспитанников детского дома под Челябинском арестован 51-летний местный житель, которого дети называли Серега. Согласно рассказам мальчиков, был еще один посторонний мужчина, а встречи с ними устраивали четверо педагогов — их не нашли. Дела о халатности возбуждены в отношении бывшего директора учреждения, сотрудников опеки и соцслужб. Сам интернат был закрыт. Работавший там персонал прошел проверку на полиграфе и остался на своих должностях. Следователи подозревали, что дети могли все придумать, хотя первая экспертиза этого не подтвердила.

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