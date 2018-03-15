Обвиненные в изнасиловании детей педагоги прошли полиграф и вернулись к работе

Педагоги, на которых указали семеро пострадавших от сексуального насилия воспитанников интерната под Челябинском, прошли проверку на детекторе лжи и вернулись к работе, пишет «74.ru».

«Замечаний от Следственного комитета (СК) к ним никаких абсолютно нет, — рассказала агентству заместитель директора учреждения по учебно-воспитательной работе. — Если вы это напишете, то будет поставлена хоть какая-то точка».

Семьи потерпевших удивлены подобным решением следствия. «Но я-то знаю, что мой ребенок не общался с пострадавшими детьми из других семей, ну не могли они свои рассказы согласовать и говорить одно и то же», — отметила одна из приемных матерей.

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Она также возмутилась тем, что педагогов уже допустили к работе с детьми, хотя доследственная проверка в отношении них продлится до апреля. «Будут проверять, склонны ли дети к фантазированию и могут ли объективно оценивать ситуацию. Насколько понимаю, если эти эксперты напишут, что дети склонны к фантазированию, то вопрос по сотрудникам будет полностью закрыт», — рассказала женщина о дальнейших планах сотрудников СК.

Она подчеркнула, что пострадавшие от насилия ребята подробно описали особенности половых органов каждого из фигурантов дела.

В феврале 51-летнего жителя Челябинской области арестовали по обвинению в изнасиловании как минимум семерых несовершеннолетних воспитанников детского дома. Этот мужчина был известен ребятам как дядя Сергей. По словам потерпевших, насиловал их не только он, но и сотрудники приюта. Педагоги заведения, как отмечали заявители, отдавали детей педофилам за деньги.

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