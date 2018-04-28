Педагогов интерната обвинили в изнасиловании детей и отправили на учебу

Сотрудники Лазурненской школы-интерната для детей-сирот в Челябинской области, которые оказались замешаны в деле об изнасиловании воспитанников, остались на своих должностях. Также они прошли курс повышения квалификации по программе «Жестокое обращение с детьми: диагностика, коррекция и профилактика», сообщает портал «Такие дела», в распоряжении которого оказалось соответствующее распоряжение министерства образования и науки.

«Было подозрение на насилие со стороны этих воспитателей или же на их покрывательство насилия. Тем не менее они остались на рабочих местах и в виде бонуса получили повышение квалификации, и ни один закон при этом не нарушен», — сообщила директор благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская, которая передала изданию копию документа.

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Ранее министерство социальных отношений Челябинской области сообщило о закрытии Лазурненской школы-интерната. Официальной причиной называли ограничение подачи воды в учреждение.

По делу об изнасиловании как минимум семерых несовершеннолетних воспитанников детского дома был арестован 51-летний челябинец, которого дети называли дядя Сергей. Затем СК России возбудил в отношении 46-летнего педагога интерната два уголовных дела о сексуальном насилии. В области продолжаются проверки детских учреждений.

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