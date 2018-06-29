Воспитатели встали на защиту челябинского интерната после обвинений в педофилии

Сотрудники Лазурненской школы-интерната для детей-сирот в Челябинской области, чьи воспитанники рассказали о сексуальном насилии, попросили региональную прокуратуру не лишать их работы и не закрывать учреждение. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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«В ходе приема принято семь граждан по вопросам: о нарушениях жилищных прав; сокращении рабочих мест в связи с закрытием Лазурненской школы-интерната; нарушениях прав несовершеннолетнего ребенка; обжалования приговора суда. Принято четыре заявления, в том числе одно из них коллективное», — отметили в прокуратуре.

Ранее воспитатели приюта обратились в полицию с иском о клевете. Мальчики, рассказавшие об изнасилованиях, утверждали, что к этому были причастны педагоги, но многочисленные проверки, в том числе на полиграфе, этого не подтвердили.

Приемные родители детей говорили, что после начала проверки информации о насилии их затерроризировали следователь и социальные службы. Следователи подозревали, что дети могли все придумать, хотя первая экспертиза этого не подтвердила.

Согласно решению властей, Лазурненская школа-интернат прекратит работу с 1 сентября по формальному поводу — проблемы с водоснабжением. Скандал вокруг учреждения разразился, когда несколько бывших воспитанников в возрасте от 10 до 14 лет рассказали о двух незнакомцах, которые периодически приходили в приют, платили деньги воспитателям и уводили детей на озеро, где давали им конфеты, сигареты и шампанское и насиловали. Один из мужчин, которого ребята называли «дядя Серега», арестован и находится в СИЗО.

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