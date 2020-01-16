Российская семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика

В Красноярском крае 13-летняя семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика. Об этом сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на собственные источники.

Как пишет издание, дети учатся в разных школах, девочка в седьмом классе, мальчик в четвертом. Срок беременности девочки составляет семь недель, рассказал собеседник «Комсомольской правды».

Полиции известно о произошедшем, ведомство проводит проверку.

В ноябре 2019 года сообщалось, что в одном из детских домов Челябинской области забеременели сразу три несовершеннолетние воспитанницы — 17-летняя и две 16-летние девочки. У старшей роман со студентом четвертого курса техникума, одна из 16-летних уже вышла замуж за 18-летнего воспитанника этого же детдома, а вторая забеременела от 23-летнего местного жителя. Два отца написали заявления директору с просьбой разрешить им заключить брак.

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