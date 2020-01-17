Брошенный на крыльце российской больницы младенец оказался из многодетной семьи

Брошенная на крыльцо больницы в городе Юрга Кемеровской области новорожденная девочка родилась в благополучной, но многодетной семье — у родителей есть еще четверо детей. Об этом сообщается на сайте областного управления МВД.

В ведомстве рассказали, что нашли родителей ребенка в тот же день, когда его подбросили. Сейчас девочка в больнице, ее здоровью ничто не угрожает.

Родителями девочки оказались 32-летняя местная жительница и ее 28-летний муж. Отмечается, что женщина не вставала на учет по беременности в больнице и родила дома. Полицейские выяснили, что жена уговорила мужа подбросить младенца в больницу, потому что пара не планировала воспитывать ребенка.

16 января стало известно, что житель Юрги подкинул на крыльцо местной больницы новорожденную девочку. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что он зашел со свертком на территорию учреждения, положил его на крыльцо, позвонил в дверь и убежал. МВД возбудило уголовное дело по статье 125 УК («Оставление в опасности»).

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