Россиянин подкинул новорожденного на крыльцо больницы и попал на видео

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В городе Юрга Кемеровской области неизвестный мужчина подкинул на крыльцо местной больницы новорожденную девочку. Полиция разыскивает родителей ребенка. Об этом сообщило издание А42.ru.

Происшествие попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что мужчина со свертком заходит на территорию медучреждения, кладет его на крыльцо, звонит в дверь и убегает. На камерах видно время — 05:47.

В главном управлении МВД по региону рассказали, что сигнал о происшествии поступил в ведомство в 05:55. Ребенка почти сразу же унесли с улицы и поместили в родильное отделение, его жизни ничего не угрожает. МВД возбудило уголовное дело по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»).

15 января сообщалось, что в Ростовской области судят 24-летнюю женщину, которая родила ребенка на улице и оставила умирать в кустах. Это произошло летом 2019 года. У женщины уже есть двое детей, однако у нее не было средств к существованию, из-за чего она решила не оставлять ребенка. Он погиб. На женщину завели уголовное дело по статье 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»), ей грозит до четырех лет лишения свободы.

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