Стали известны подробности о бросившей младенца на пол поезда в Крым россиянке

Жительница Воронежа, которая выбросила десятимесячную дочь из купе на пол поезда в Крым, ранее привлекалась к ответственности, в том числе за неисполнение родительских обязанностей. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Воронежской области.

Речь идет о части 1 статьи 5.35 КоАП («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).

14 января стало известно, что россиянка без трусов выбросила ребенка из купе поезда, следовавшего из Москвы в Симферополь и проезжавшего участок дороги в районе Крымского моста. Младенец упал на лестницу между этажами вагона, его подняла девочка постарше и отдала мужчине, который вышел из того же купе.

В тот же день женщину сняли с поезда, на нее составили административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, а также провели профилактическую беседу. Девочку поместили в больницу, ее старшую сестру — в социально-реабилитационный центр.

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