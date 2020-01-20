Россиянка родила ребенка в подъезде и оставила там же

Жительница Томска родила ребенка в подъезде многоквартирного дома, оставила его там же и исчезла. Новорожденную девочку нашли жильцы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения Томской области.

Местные жители вызвали скорую помощь, девочку доставили в областной перинатальный центр имени Евтушенко. Ее жизни ничего не угрожает, несмотря на легкое переохлаждение. В департаменте рассказали, что ребенок родился доношенным, сейчас он находится на искусственном кормлении.

Предполагается, что девочка пробудет в медучреждении две недели. Информации о ее матери нет.

Ранее сообщалось, что житель города Юрга в Кемеровской области подбросил на крыльцо больницы новорожденную девочку. Выяснилось, что девочка родилась в благополучной, но многодетной семье. Ее мать не вставала на учет по беременности в больнице и родила дома. Полицейские выяснили, что жена уговорила мужа подбросить младенца в больницу, потому что пара не планировала воспитывать ребенка.

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