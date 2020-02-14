Раскрыты подробности изнасилования «беременной от 10-летнего мальчика» школьницы

Близкий семьи школьницы из Красноярского края рассказал, что 15-летний подросток заставил девочку раздеться и изнасиловал ее «где-то на ступеньках, чуть ли не в подъезде». Подробности произошедшего он раскрыл «Комсомольской правде».

По словам собеседника издания, информация об изнасиловании «стопроцентно достоверная». Он рассказал, что подросток схватил девочку за волосы. «В первые секунды девочка ничего не поняла, оторопела, а он воспользовался ее замешательством», — пояснил он.

Знакомый семьи также уточнил, что семиклассница не смогла сообщить о произошедшем даже родителям, поэтому придумала историю об отцовстве 10-летнего друга. После посещения врача девочке пришлось рассказать правду.

13 февраля сообщалось, что отцом ребенка школьницы из Красноярского края оказался 15-летний подросток, а не 10-летний мальчик, как было объявлено изначально. Отцовство подростка подтвердила экспертиза. Источник «Комсомольской правды» утверждал, что подросток начал шантажировать девочку. О беременности семиклассницы стало известно в середине января, когда она попала в больницу. Девочка решила сохранить ребенка. Следователи возбудили уголовное дело.

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