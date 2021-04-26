Российского тренера посадили на 15 лет за изнасилование ученицы

Суд в Волгограде вынес приговор тренеру по тхэквондо, который изнасиловал свою несовершеннолетнюю ученицу — мужчину посадили на 15 лет. Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщает ТАСС.

Россиянина признали виновным по пункту «а» части 3 статьи 131 («Изнасилование с использованием беспомощного состояния несовершеннолетней потерпевшей»), а также по нескольким эпизодам статьи 132 («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния несовершеннолетней потерпевшей») УК РФ. Он будет отбывать назначенный срок в колонии строгого режима.

По данным следствия, преступления совершались с 2013 по 2015 год в отношении ребенка, начиная с 12-летнего возраста несовершеннолетнего. Однако обвиняемый не признался в содеянном.

20 апреля сообщалось, что в Пермском крае российского тренера по бальным танцам обвинили в избиении восьмилетнего ученика. 14 апреля мальчик позвонил матери рассказал, что мужчина долго бил его и пинал, после чего у школьника на голове появилась огромная шишка, а на теле — синяки и кровоподтеки.