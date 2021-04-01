Действия бойцов ОМОН на детской тренировке клуба «Ахмат» проверят

Следственный комитет России (СКР) и прокуратура Сахалина проверят возможные неправомерные действия бойцов ОМОН на детской тренировке бойцовского клуба «Ахмат» после публикаций в СМИ. Об этом сообщается на официальных сайтах ведомств региона.

Так, третий отдел по расследованию особо важных дел регионального управления СКР проведет доследственную проверку по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

В свою очередь местная прокуратура оценит возможное нарушение прав несовершеннолетних. Отмечается, что по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

РИА «Сахалин-Курилы» удалось связаться с задержанным в ходе оперативных мероприятий тренером спортклуба Явером Меджидовым, но он не стал раскрывать детали случившегося. «Я сейчас не могу вам ничего объяснить. Поймите правильно, мой телефон забрали. Просто дали мне сейчас на звонок ответить», — ответил собеседник портала.

О спецоперации во время детской тренировки на Сахалине стало известно в среду, 31 марта. Инцидент произошел во время занятий на территории политехнического колледжа СахГУ. В зал, где находились дети и подростки, вошли бойцы ОМОН Росгвардии: они скомандовали всем присутствовавшим лечь на пол лицом вниз и не смотреть наверх. Позднее младших воспитанников отпустили — они якобы выбежали из здания без верхней одежды и личных вещей, старших вместе с тренером — загрузили в автобус и увезли.