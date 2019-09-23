Спецназ и казаки провели «православные» учения

В Петрозаводске в праздновании перенесения мощей Александра Невского приняли участие люди в камуфляже с нашивками ФСБ, кинологи со служебными собаками и вооруженные казаки. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев.

По данным издания, празднование проводилось перед кафедральным собором Александра Невского. Силовики показали, как обезвреживать вооруженных преступников, а казаки демонстрировали умение пользоваться шашками.

Как изданию объяснил отец Константин, в мероприятии действительно участвовали кинологи и люди в масках. Он отметил, что это была идея прихожан. Выступление также посмотрели кадеты местных корпусов, сообщили в министерстве образования Карелии. На опубликованных фотографиях видно, что за показательными задержаниями и работой автоматчиков наблюдают прихожане и священники.

2 сентября в Санкт-Петербурге администрация гимназии № 540 пригласила на школьную линейку сотрудников ОМОНа, которые устроили показательное выступление и продемонстрировали, как задерживают преступников: из автомобиля выбежали люди, скрутили мужчину, погрузили в машину и уехали. Позднее источник в ведомстве сообщил, что сотрудники Росгвардии провели показательное выступление, потому что в этой школе учатся дети служащих силовых структур.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru