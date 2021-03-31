Бойцы ОМОН уложили лицом на пол детей из бойцовского клуба «Ахмат»

На Сахалине силовики ворвались на тренировку в спортивном клубе. Об этом пишет Sakh.com.

Инцидент произошел вечером в среду, 31 марта, во время занятий бойцовского клуба «Ахмат» на территории политехнического колледжа СахГУ.

По информации издания, в зал, где находились дети и подростки, вошли бойцы ОМОН Росгвардии: они скомандовали всем присутствовавшим лечь на пол лицом вниз и не смотреть наверх. Позднее младших воспитанников отпустили — они якобы выбежали из здания без верхней одежды и личных вещей, старших вместе с тренером — загрузили в автобус и увезли.

Некоторые родители юных спортсменов заявили, что намерены обратиться в прокуратуру, так как их дети не могут прийти в себя после случившегося. «Извините за подробности, некоторые дети обмочились, такой ужас они испытали. Я не понимаю этих людей, силовиков: ведь операция явно готовилась, зачем нужно было ее проводить при таких маленьких детях?» — пожаловалась одна из матерей.

В свою очередь источник Sakh.com в Росгвардии уточнил, что силовики из разных ведомств проводили спецоперацию и забрали с собой с места произошедшего 12–15 взрослых. Детей, по его словам, на пол никто не укладывал.

Официальной информации о произошедшем пока нет.

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