В Пермском крае российского тренера по бальным танцам обвинили в избиении восьмилетнего ученика. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу краевого управления МВД России.

Информация о происшествии появилась в соцсетях и СМИ. Жительница Кунгура пожаловалась, что ее сын пришел после занятий с кровоподтеками, в результате обследования у него было выявлено сотрясение мозга.

Женщина рассказала порталу 59.RU, что ее ребенок занимается бальными танцами в студии Fiesta. 14 апреля мальчик позвонил в слезах и сказал, что его избил тренер: мужчина долго бил его и пинал, после чего у школьника на голове появилась огромная шишка, а на теле — синяки и кровоподтеки.

«У ребенка нервный тик, он не может нормально дышать — все сказалось на диафрагме, у него сотрясение мозга. Лечение назначили на два месяца. А еще у сына очень большая психологическая травма. Он боится ходить на танцы, потому что может там встретить этого тренера. Сына просто трясет от страха», — рассказала женщина.

По ее словам, тренер извинился и пообещал оплатить лечение, но в итоге не стал этого делать. Сам мужчина в беседе с изданием отверг все обвинения в свой адрес и сказал, что не понимает, откуда у воспитанника появились травмы.

Мать мальчика написала заявление в полицию и надеется добиться наказания для преподавателя танцев. По ее словам, нашлись еще несколько родителей, чьи дети пострадали от поведения тренера — якобы он оскорблял юных танцоров и таскал их за волосы.

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