Вымогавшие у пенсионера деньги россияне избили заступившегося за него мальчика

В Бурятии четверо взрослых вымогали у пенсионера деньги и избили 12-летнего внука, заступившегося за него. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По данным канала, россияне были дебоширами и часто выпивали, они жил по соседству с пенсионером. Они пришли к мужчине, чтобы потребовать у него денег в долг, но мальчик их выгнал и обратился в полицию. На следующий день мать школьника услышала запись, на которой ребенок зовет на помощь.

Дедушка рассказал, что у ребенка разбита голова, его избили до крови. Мать пострадавшего мальчика сообщила, что он хорошо знал нападавших и несколько раз помогал им продуктами со своих денег.

Нападавших задержали, в ближайшее время им изберут меру пресечения. Мальчик находится на лечении.

Ранее в Москве репетитор похитил 13-летнего школьника и увез его в Свердловскую область. К сотрудникам правоохранительных органов обратились родители ребенка, сообщив, что их сын не вернулся домой из школы, а из квартиры пропала крупная сумма денег. Всего было похищено три миллиона рублей. Также удалось установить, что школьник через планшет отца перевел 100 тысяч рублей на свою банковскую карту, а затем обналичил их.