Пьяный водитель наехал на женщину и избил ее за отказ дать сигарету

В Татарстане нетрезвый водитель сбил на своей машине работницу социальной службы и избил ее за отказ дать сигарету. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

ЧП произошло 22 марта в городе Агрыз. По версии следствия, социальная работница обходила пожилых подопечных, когда к ней пристал 33-летний мужчина с требованием закурить. Получив отказ, он сел в машину и наехал на женщину, а затем сильно избил.

Другой водитель, проезжавший мимо, заметил это и заступился за пострадавшую. После этого он отвез женщину в больницу.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки доложить об обстоятельствах совершенного преступления. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

26 марта стало известно, что воспитательница детского сада в городе Георгиевске Ставропольского края избила ребенка за отказ лечь спать. Видео последствий опубликовал Telegram-канал «Life shot». На кадрах мать мальчика показывает гематомы на лице сына. Она обнаружила следы избиения, когда забирала ребенка из садика. По ее словам, воспитательница сразу призналась, что дала мальчику пощечину. Женщину уже уволили, а Следственный комитет и прокуратура выясняют, как такого специалиста допустили к работе с детьми.