Российский депутат обвинил чиновника в нападении из-за уборки улиц

Глава депутатской комиссии города Добрянки в Пермском крае Марк Коробов обвинил главу МБУ «Благоустройство» Сергея Федорца в нападении из-за замечания по поводу уборки улиц. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

«Я просто в шоке, нападение на депутата при исполнении обязанностей — это беспрецедентный случай», — заявил Коробов. Он также отметил, что будет требовать привлечения нападавшего к уголовной ответственности.

По словам Федорца, как таковой драки между мужчинами не было. «Да, говорили на высоких тонах, немного потолкались, но никого я не ударял. Если бы я его ударил, прибил бы сразу», — отметил он. Чиновник назвал действия Коробова дешевым пиаром.

Ранее жительница Йошкар-Олы напала на чиновника, который отказался принять ее ребенка в детский сад. Он отказался выделить ее маленькому сыну место в детском саду, поскольку ребенок еще не достиг двухлетнего возраста. Услышав это, россиянка избила госслужащего, ударив его кулаком по лицу и ногой по ноге.