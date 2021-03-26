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Российская воспитательница избила ребенка за отказ лечь спать

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Воспитательница детского сада в городе Георгиевске Ставропольского края избила ребенка за отказ лечь спать. Видео последствий опубликовал Telegram-канал «Life shot».

На кадрах мать мальчика показывает гематомы на лице сына. Она обнаружила следы избиения, когда забирала ребенка из садика.

По ее словам, воспитательница сразу призналась, что дала мальчику пощечину. Женщину уже уволили, а Следственный комитет и прокуратура выясняют, как такого специалиста допустили к работе с детьми.

Ранее директора школы в Карачаево-Черкесии обвинили в избиении ученика. Утверждалось, что противоправные действия совершил 74-летний заслуженный учитель Умар Саркитов. Он рассказал, что не бил 12-летнего ребенка, а «нежно потрепал его по щеке» и травм у мальчика нет.

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