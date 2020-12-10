Директора российской школы обвинили в избиении ученика

Директора школы в Карачаево-Черкесии обвинили в избиении ученика. Об этом сообщает Telegram-канал Mash

В сети появилось видео, на котором виден лежащий на больничной кровати и плачущий ребенок. Утверждалось, что мальчика якобы избил 74-летний директор школы, заслуженный учитель Умар Саркитов. Сейчас он отстранен от работы, в ситуации разбирается специальная комиссия.

Саркитов рассказал журналистам, что не бил 12-летнего ребенка, а «нежно потрепал его по щеке», и травм у мальчика нет. Он объяснил, что тот ребенок плохо учится и прогуливает занятия, а его мать работает в этой же школе психологом и постоянно его выгораживает.

В феврале сообщалось об инциденте в Перми, где ученик встал на колени перед учителем труда, который отказывался отпустить его в туалет. С жалобой к омбудсмену обратилась мать ребенка, которая рассказала, что преподаватель наказал нескольких школьников за разговоры, заставив их стоять в течение двух уроков. «На втором уроке сын захотел в туалет, спросил разрешения, но учитель отказал. Сын несколько раз обращался с этой просьбой, а потом даже встал на колени, но учитель стоял на своем», — рассказала женщина. После этого мальчик вышел из класса без разрешения, прислушавшись к советам одноклассников.