Российским школьникам велели называть учителей господами

В поселке Мичуринский Пенсенской области ученикам местной кадетской школы велели называть учителей господами. Таким же образом рекомендуется обращаться к школьникам, сообщает газета «Комсомольская правда» со ссылкой на отца одного из учеников Михаил Шигаев.

«Во время Великой Отечественной войны господами называли предателей-власовцев и немецких солдат на оккупированных территориях. Я не хочу, чтобы это обращение входило в оборот детей и становилось для их приемлемым», — заявил Шигаев. Вместе с тем он отметил, что не имеет претензий к учебному заведению сына.

В кадетской школе изданию пояснили, что обращения «господин» и «госпожа» прописаны в уставе. Их используют только для рапортов и на торжественных линейках. «Это обращение является исторически сложившейся казачьей традицией. В повседневном общении с обучающимися и родителями в урочное и внеурочное время и кадеты и остальные ученики используют стандартное обращение по имени-отчеству», — пояснила учительница русского языка и литературы школы поселка Мичуринский Ольга Захарова.

Профессор кафедры социологии и психологии Самарского государственного экономического университета Владимир Звоновский предположил, что нестандартное обращение может служить «элементом отличия» учебного заведения. «В целом любое обращение, подчеркивающее более высокий статус учителей и учеников, повышает степени уважения к участникам этой коммуникации», — сказал он в беседе с «Комсомольской правдой».

Ранее стало известно, что в школе №135 в Перми ученик встал на колени перед учителем труда, который отказывался отпустить его в туалет. С жалобой к омбудсмену обратилась мать ребенка, которая рассказала, что инцидент произошел в декабре 2019 года. По ее словам, учитель наказал нескольких школьников за разговоры, заставив их стоять в течение двух уроков.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!