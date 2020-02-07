Российский школьник захотел в туалет и встал на колени перед учителем

В школе №135 в Перми ученик встал на колени перед учителем труда, который отказывался отпустить его в туалет. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщает «АиФ-Прикамье» со ссылкой на аппарат уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае.

С жалобой к омбудсмену обратилась мать ребенка, которая рассказала, что инцидент произошел в декабре 2019 года. По ее словам, учитель наказал нескольких школьников за разговоры, заставив их стоять в течение двух уроков.

«На втором уроке сын захотел в туалет, спросил разрешения, но учитель отказал. Сын несколько раз обращался с этой просьбой, а потом даже встал на колени, но учитель стоял на своем», — рассказала женщина.

После этого мальчик вышел из класса без разрешения, прислушавшись к советам одноклассников. Мать ребенка попросила омбудсмена разобраться в ситуации. В результате проверки в школе выявили нарушения педагогической этики. Учителя труда уволили.

В ноябре прошлого года учитель информатики школы №15 в Белгороде подрался на занятиях с учеником, другие школьники сняли это на видео. Над преподавателем Олегом Пургиным часто издевались учащиеся, в итоге он не выдержал. Подравшийся с ним восьмиклассник угрожал и другим педагогам.

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