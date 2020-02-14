Российский учитель почитал школьникам стихи Есенина и потерял работу

В Санкт-Петербурге уволили учителя школы №545 в Сестрорецке Алексея Никитина за то, что он прочитал ученикам стихотворение русского поэта Сергея Есенина «Исповедь хулигана». Об этом сообщили в комитете по образованию города, передает РИА Новости.

Как Никитин рассказал изданию «Бумага», он прочитал школьникам стихотворение, в котором есть слово «задница» («Ну так что ж, что кажусь я циником, прицепившим к заднице фонарь!»), прокомментировав его словом «жопа». Кто-то из учеников записал выступление учителя на видео и показал руководству школы.

В разговоре с «Пятым каналом» учитель подтвердил, что «использовал артистичное выражение со словом на букву "Ж"». Директор школы Елена Латугина сказала, что Никитин «кривлялся» и «послал всех в "Ж", продемонстрировал это все».

Кроме слова «задница», в стихотворении «Исповедь хулигана» есть строки «Мне сегодня хочется очень из окошка луну обоссать». Комментировал ли их учитель, не уточняется.

7 февраля в интернете появилось видео, на котором учительница из Уссурийска объяснила ученикам, как писать сложное слово с соединительной гласной «о» и двумя корнями, первый из которых тот же, что в слове «долбить», а также фразу «Иди ты на ***» (мужской половой орган), предположительно, — для объяснения правил оформления цитат в русском языке. Прокуратура начала проверку. В результате учительницу не уволили, но дали другие классы для преподавания.

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