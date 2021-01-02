Россиянин избил ребенка и оставил его босым на 30-градусном морозе

Житель Читы избил четырехлетнего пасынка и запер его в неотапливаемом гараже на несколько часов в 30-градусный мороз. Об этом сообщается на сайте Следственного Комитета России по Забайкальскому краю.

По версии следствия, в ночь на 28 декабря россиянин нанес побои ребенку за небольшую провинность. Затем он оставил дошкольника одного в гараже, при этом мальчик был босой и одет в легкое трико и футболку. Взаперти он провел несколько часов и получил обморожения рук и ног. Пострадавшего доставили в больницу, где у него также обнаружили телесные повреждения.

Мать ребенка обратилась в правоохранительные органы после случившегося. В настоящее время подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего»). До этого мужчина не попадал в поле зрения правоохранительных органов.

По данным «Интерфакса», в последние дни температура воздуха в Чите опускалась до минус 30 градусов.

Ранее житель Пермского края выгнал на мороз сыновей сожительницы двух и четырех лет за то, что они без разрешения взяли кусок колбасы. Детей нашла соседка, она вернула их матери. После этого россиянин избил старшего ребенка, дети снова пошли к соседке, и она вызывала полицию. Младший ребенок попал в больницу с переохлаждением, а старшего забрали в социально-реабилитационный центр, СК проводит проверку.