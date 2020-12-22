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Пьяная россиянка избила сына за вызов в школу и попала на видео

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В Томской области пьяная местная жительница избила 12-летнего сына за то, что ее вызвали в школу. Издевательства женщины над ребенком попали на видео, ролик публикует «Подъем» в своем Telegram-канале.

Происходящее снимала подруга женщины, пока та стояла к ней спиной. На видео пьяная мать стаскивает плачущего ребенка с кровати и пытается отнять у него палку, которую тот крепко держит в руках.

Мальчик извиняется перед матерью и просит перестать бить его, но та не останавливается. Она наносит удары ногами и руками по спине, душит сына, дает подзатыльники и таскает за волосы, не обращая внимание на крики подруги за кадром.

По информации издания, в отношении женщины завели административное дело.

Ранее сообщалось о жителе Санкт-Петербурга, который помог сыну избить ребенка на детской площадке и сломал ему руку. Он со всей силы кинул оппонента сына об землю, после чего подросток стал бить соперника ногами. В настоящее время в конфликте разбирается полиция и инспекция по делам несовершеннолетних.

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