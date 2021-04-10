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Российский репетитор похитил ребенка и увез его в другую область

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Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Москве репетитор похитил 13-летнего школьника на юго-западе Москвы и увез его в Свердловскую область, сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова, пишет ТАСС.

Мужчина уже арестован, дело расследуется по пункту «д» части 2 статьи 126 УК РФ «Похищение несовершеннолетнего».

По данным следствия, 7 апреля мужчина, обманув мальчика, посадил его в такси, водителю которого он сообщил ложные сведения о ребенке, и увез его в неизвестном направлении. К сотрудникам правоохранительных органов обратились родители ребенка, сообщив, что их сын не вернулся домой из школы, а из квартиры пропала крупная сумма денег.

Всего было похищено три миллиона рублей. Также удалось установить, что школьник через планшет отца перевел 100 тысяч рублей на свою банковскую карту, а затем обналичил их.

Задержанным мужчиной оказался 29-летний уроженец Казахстана, который незадолго до случившегося оказывал частные услуги ребенку по репетиторству.

В марте репетитор по математике из Москвы избил свою ученицу на занятии. У девушки зафиксировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб плеча. Пострадавшая обратилась к правоохранителям. В главке МВД по Москве отметили, что проводят проверку в порядке статей 144-145 УПК.

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