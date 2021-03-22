Репетитор из Москвы избил ученицу на занятии

Репетитор по математике из Москвы избил свою ученицу на занятии. Об этом сообщает РЕН ТВ. По информации издания, у девушки зафиксировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб плеча.

Пострадавшая обратилась к правоохранителям. В главке МВД по Москве отметили, что проводят проверку по статьям 144-145 УПК.

Ранее 74-летнего директора школы в Карачаево-Черкесии обвинили в избиении ученика. Тогда в сети появилось видео, на котором запечатлен лежащий на больничной кровати и плачущий ребенок.