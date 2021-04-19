Россиянка с ножом напала на девятилетнего сына

В Санкт-Петербурге агрессивная женщина с ножом напала на своего девятилетнего сына. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по городу и Ленинградской области.

Вечером в воскресенье, 18 апреля, в полицию поступило сообщение о криках, раздающихся из квартиры в доме 55/5 по Южному шоссе. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. В квартире находились 48-летняя женщина, ее 29-летняя дочь и девятилетний мальчик с ножевым ранением руки.

Как уточняет пресс-служба, между хозяйкой квартиры и ее дочерью возник конфликт с дракой из-за наркотической зависимости молодой женщины. Ее мать побежала за помощью к соседям, а вернувшись, увидела дочь с ножом в руках и внука с резаной раной руки. Полицейские задержали агрессивную россиянку, она доставлена в отдел полиции. Мальчика передали медикам, его жизни ничего не угрожает.

Ранее в Ставрополе неизвестные избили отца с маленьким ребенком возле продуктового магазина. Причиной конфликта стало замечание. Пострадавший — 41-летний Иван Вяткин — с ребенком шел по тротуару, и их обрызгал проезжающий автомобиль. Иван высказал свое недовольство ситуацией. Машина остановилась, из нее вышел водитель, который позвал на подмогу своих друзей и «проучил мужчину».