В жестоком убийстве пятилетнего ребенка заподозрили сотрудника ДПС

В Москве в жестоком убийстве пятилетнего ребенка заподозрили его отца, являющегося сотрудником дорожно-патрульной службы (ДПС) в одном из отделов города. Об этом в сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.

Мужчину 1981 года рождения задержали полицейские. В настоящее время в отношении него проводится проверка.

Уже известно, что его уволили из органов силовых структур «по отрицательным основаниям». Позже он понесет наказание, согласно установленному порядку, как говорится в сообщении.

О том, что было совершено нападение на пятилетнего ребенка, стало известно ранее в понедельник, 8 марта. Москвич в подъезде жилого дома на Пролетарском проспекте по неизвестным причинам избил сына. У того была зафиксирована тяжелая черепно-мозговая травма. Мальчик скончался на месте.