Отель заплатит миллионы рублей за нападение аниматора на российского мальчика

В Москве суд вынес приговор по резонансному делу 2013 года — нападению аниматора греческого отеля на российского мальчика, после которого ребенок стал инвалидом. Об этом сообщает «Турпром».

По словам юриста Георгия Мохова, заседание Мосгорсуда состоялось 18 ноября. Судья, рассмотрев дело в апелляционной инстанции, назначил гостинице на греческом острове Крит штраф в размере 720 тысяч евро (65 миллионов рублей). Туроператора, у которого семья ребенка приобрела тур, обязали заплатить компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

Нападение на 11-летнего Никиту Онищенко было совершено в мае 2013 года. Мальчик отдыхал с семьей в критском отеле Laguna Resort And Spa сети Mitsis Hotels и уличил детского аниматора Сирина Шрайвера в краже ноутбука и мобильного телефона. После этого Шрайвер напал на ребенка с ножом, нанес ему более 20 ранений и повредил позвоночник.

В результате 20-летнего гражданина Нидерландов Шрайвера приговорили к принудительному лечению в психиатрической клинике закрытого типа на 11 лет, однако уже спустя 3,5 года отпустили на свободу. Все это время мальчик боролся с тяжелой болезнью, а его родители пытались добиться справедливости в суде.