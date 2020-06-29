Россияне спасли семилетнюю девочку от педофила

В Татарстане россияне спасли семилетнюю девочку, на которую напал 42-летний педофил. Об этом в понедельник, 29 июня, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 28 июня в городе Чистополь на улице 40 лет Победы 42-летний местный житель напал возле детской площадки на 7-летнюю девочку. Злоумышленник повалил ее и совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера.

В социальных сетях региона сообщалось, что нападение мужчины на ребенка заметила пожилая женщина, вышедшая прогуляться, она начала кричать и звать на помощь. В результате из соседних домов выбежали люди, они остановили подозреваемого, освободили ребенка и задержали его до приезда наряда полиции.

Выяснилось, что подозреваемый состоит на учете у психиатра. СКР возбудил уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»). В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об аресте подозреваемого. Расследование продолжается.

13 мая сообщалось, что в Ленинградской области российская школьница успела позвонить родителям и спастись из рук педофила.

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