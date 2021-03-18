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В российском регионе избили мужчину с маленьким ребенком

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В Ставрополе неизвестные избили отца с маленьким ребенком. Об этом сообщает Telegram-канал Life shot. Нападение произошло возле продуктового магазина.

Причиной конфликта стало замечание. Пострадавший — 41-летний Иван Вяткин — с ребенком шел по тротуару, и их обрызгал проезжающий автомобиль. Иван высказал свое недовольство ситуацией. В это время машина остановилась, из нее вышел водитель, который позвал на подмогу своих друзей и «проучил мужчину». После одного из ударов мальчик с отцом упали.

После происшествия Вяткин обратился за медицинской помощью. По данным Telegram-канала, разыскиваются 21-летний Магомед Кадиев и 19-летний Карин Амирханов.

Ранее житель Воронежа избил чужого ребенка, который случайно сломал игрушку его сына. Мужчина подбежал к подростку в подъезде и начал бить по лицу. Мальчик упал, а взрослый продолжал пинать его.

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