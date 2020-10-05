Врач с пистолетом напал на россиянку с ребенком и попал на видео

78.ru

В Санкт-Петербурге врач с пистолетом напал на россиянку с ребенком, начал ругаться и ударил ее. Об этом сообщает телеканал «78».

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как он прячет пистолет за спиной в джинсах, в это время с ним разговаривают очевидцы. В какой-то момент мужчина начинает нервничать и требует убрать камеру с угрозами, а затем говорит, что у него в руках «не пукалка, от нее люди умирают».

Конфликт произошел 4 октября в супермаркете на Вокзальной улице в Зеленогорске — женщина сделала мужчине замечание за слишком громкий разговор по телефону, после чего тот якобы ударил ее кулаком по голове. Затем мужчина уехал на своем автомобиле Range Rover. Сотрудники правоохранительных органов установили, что он является заместителем главного врача городской больницы №26, ему 51 год.

Медик сам приехал в отделение полиции и дал показания, у него изъяли травматический пистолет, возбуждено уголовное дело по статье 213 УК («Хулиганство»). Его задержали, но он сослался на неожиданное ухудшение здоровья и был госпитализирован в Елизаветинскую больницу.

По данным «Фонтанки», женщине диагностировали сотрясение, черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей головы. Медик заявил, что его действия были самообороной — по его словам, россиянка была с 11-летним сыном и мужем, и супруги хотели «содрать с него деньги», потому что он был на дорогой машине. Он объяснил, что достал пистолет, чтобы противник остановился, и предупредил, что будет стрелять, если тот сделает еще шаг, но не произвел выстрел, «никого не обижал и не бил». Медик предположил, что травмы женщине нанес ее же муж, он намерен написать встречное заявление в полицию.