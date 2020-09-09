Россиянин напал на покупателей супермаркета с топором и попал на видео

В Санкт-Петербурге местный житель напал на покупателей супермаркета с топором, но его остановили охранники магазина. Поведение мужчины попало на видео, его опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

Действие происходило в супермаркете на проспекте Науки. Россиянин, размахивая топором, начал бросаться товарами и кричать, что все бесплатно и «стоит ценить этот аттракцион неслыханной щедрости». На кадрах видно, что охранники смогли повалить мужчину на пол и забрать топор. Его передали полиции, после чего направили в психиатрическую клинику, где он уже лежал ранее, но не вставал на учет.

«Mash на Мойке» отмечает, что охранников хотят наградить. Известно, что они работают в магазине год.

В сентябре 2019 года толпа из 10 мужчин избила администратора супермаркета на юго-востоке Москвы. Трое его коллег пострадали, пытаясь остановить избиение. Конфликту могла предшествовать ситуация, случившаяся за три часа до нападения — один из нападавших пытался украсть товар, но администратор остановил его.