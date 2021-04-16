Россиянин убил воспитательницу детсада из ревности и сел в тюрьму на 12 лет

В Башкирии суд вынес приговор россиянину, который убил воспитательницу детского сада из ревности. Он сядет в тюрьму на 12 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель регионального управления Следственного комитета России Евгений Каневский.

По данным следствия, погибшая оказалась бывшей женой убийцы. В ноябре прошлого года он пришел в детский сад, находясь в нетрезвом состоянии, и три раза ударил ее ножом в спину и грудь. Злоумышленник попытался скрыться, его остановил преподаватель физкультуры.

Уточняется, что преступник ранее угрожал бывшей супруге убийством. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям 119 («Угроза убийством») и 105 («Убийство») УК РФ.

В декабре 2020 года сообщалось, что в Смоленской области задержали подростков, подозреваемых в изнасиловании и убийстве воспитательницы детского сада.