Убившие и изнасиловавшие воспитательницу подростки готовили серию расправ

В Смоленской области при расследовании изнасилования и убийства подростками 38-летней воспитательницы выяснилось, что школьники готовили серию расправ. Об этом в понедельник, 28 декабря, со ссылкой на местных жителей сообщает РИА Новости.

По словам жителей Темкинского района, при задержании следователи нашли у подозреваемых список людей, которых они планировали убить. Погибшая заведующая детским садом была в нем на первом месте. Предположительно, она стала их целью, поскольку сделала замечание и запретила своему сыну — однокласснику одного из убийц — общаться с плохой компанией.

Задержанные школьники ранее привлекались к уголовной ответственности за кражи. Оба состояли на учете в полиции. По словам местных жителей, подозреваемые неоднократно заходили в пустующие дачи, где взламывали двери, били окна и от скуки совершали поджоги.

Местные жители опасаются, что подростков в силу их несовершеннолетия могут отпустить и тогда они снова начнут убивать. Как сообщает региональное управление Следственного комитета России, подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящий момент следователи выясняют все обстоятельства преступления.

Ранее 28 декабря сообщалось, что в деревне Селенки Темкинского района Смоленской области задержали подростков, подозреваемых в изнасиловании и убийстве воспитательницы детского сада. 23 декабря у дома на Молодежной улице ученик девятого класса и его 16-летний приятель изнасиловали россиянку, а затем задушили женщину шнурком.