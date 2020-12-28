Российские подростки задушили и изнасиловали воспитательницу детского сада

В деревне Селенки Темкинского района Смоленской области задержали подростков, подозреваемых в изнасиловании и убийстве воспитательницы детского сада. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, 23 декабря у дома на Молодежной улице ученик девятого класса и его 16-летний приятель изнасиловали 38-летнюю россиянку, а затем, чтобы скрыть преступление, задушили женщину шнурком.

Тело воспитательницы нашли на следующий день в перелеске у дороги. Было возбуждено уголовное дело.

Оба задержанных ранее были судимы за кражу и стояли на учете в отделе по делам несовершеннолетних. В отделе проводится служебная проверка.