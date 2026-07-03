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11:14, 3 июля 2026Интернет и СМИ

Варламов дал властям европейской страны связанный с туалетом непрошеный совет

Блогер Варламов посоветовал властям Португалии оборудовать общественные туалеты на Мадейре
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) посетил остров Мадейра в Португалии и дал властям этой европейской страны совет, связанный с общественными туалетами. Рекомендацией он поделился в видео, доступном на YouTube.

Варламов обратил внимание на то, что на Мадейре плохо оборудованы общественные туалеты, в том числе и на туристических маршрутах. Из-за этого многие туристы справляют нужду у дороги.

«Когда человеку хочется в туалет, он в туалет сходит. Никакие запретные знаки, этические нормы ему не помешают. Поэтому если вы не хотите, чтобы на ваших тропах срали туристы, делайте достаточное количество чистых и хороших общественных туалетов. Совет властям Мадейры, непрошеный», — сказал блогер.

Ранее Варламов дал совет россиянам. Он призвал их сделать два загранпаспорта сроком на 10 лет. Блогер объяснил, что дополнительный документ понадобится на случай, если что-то произойдет с основным.

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