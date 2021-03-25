Россиянин облил жену бензином и заживо сжег

В Башкирии завели уголовное дело на россиянина, который поссорился с женой, облил ее бензином и сжег заживо. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель регионального управления Следственного комитета России Евгений Каневский.

По версии следствия, 22 марта мужчина выпил, поссорился с супругой и стал ее избивать. Женщина успела позвонить родственникам и попросить о помощи, после чего муж облил ее бензином и поджег.

Близкие россиянки вызвали полицейских, на место прибыли сотрудники МВД и МЧС, но спасти пострадавшую не удалось. Вечером того же дня 63-летняя женщина с ожогами 80 процентов тела скончалась в больнице.

Ее супруг отравился продуктами горения, но выжил. Мужчине предъявлено обвинение по пунктам «д» и «е» части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом») УК РФ. По решению суда он заключен под стражу.