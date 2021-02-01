Российский школьник облил одноклассницу химической жидкостью и поджег

В Самаре 12-летний школьник облил одноклассницу химической жидкостью и поджег. Об этом сообщило издание «Сова».

По данным издания, мальчик не сделал домашнее задание по английскому языку, и его вызвали к доске. Ему надо было прочитать диалог наизусть. Школьник хотел подсмотреть текст в учебнике одноклассницы, но та закрыла книгу.

Подросток решил отомстить: он дождался девочку на улице после уроков, подбежал к ней сзади, облил капюшон и поджег спичками. Предположительно, он использовал перекись водорода.

Подруги девочки и прохожий смогли быстро потушить огонь. Мать школьницы рассказала, что самочувствие ребенка нормальное, но она боится находиться одна и ушла на больничный, чтобы побыть дома.

Ранее сообщалось, что житель Москвы решил припугнуть соседа-собутыльника, обвиненного в краже телефона, и сжег его заживо. Во время распития спиртного он облил мужчину жидкостью для розжига и поджег. Тело нашли на лестничной клетке жильцы дома.