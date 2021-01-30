Россиянин во время ссоры облил жену бензином и поджег ее

Житель подмосковного города Балашиха во время ссоры облил жену бензином и поджег ее. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, передает ТАСС.

Как стало известно, происшествие произошло на улице Дмитриева. По информации Telegram-канала Mash, в результате поджога произошел взрыв. Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области сообщила о хлопке бензино-воздушной смеси на балконе от стоящей там канистры, передает агентство «Москва».

Спасатели сообщили о двух пострадавших. Отмечается, что разрушений и возгорания из-за хлопка не произошло, жителей дома не эвакуировали. Полиция рассказала о госпитализации пострадавшей женщины. Там добавили, что подозреваемый 1977 года рождения также получил ожоги. На данный момент решается вопрос о его госпитализации.

В декабре прошлого года похожая история произошла в Башкирии. Россиянин из села Инзер приехал к жене мириться после своего ухода из семьи, но сжег дом супруги, находясь в состоянии алкогольного опьянения. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.