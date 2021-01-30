Россия
 
Последние новости
Бывшего министра здравоохранения Омской области объявили в международный розыск
Раскрыт неожиданный признак рака легких
Банкам запретили блокировать счета клиентов без объяснения причин
Москвичей предупредили о морозах в выходные
Полиция в Польше применила слезоточивый газ во время протестов
Названа предварительная причина смертельного ДТП в Самарской области
На Украине назвали запрет российской вакцины «борьбой с коронавирусом»
Роскомнадзор вызвал представителей соцсетей из-за призывов к протестам
В Москве арестовали руководителя строившей стадионы к ЧМ компании
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиянин во время ссоры облил жену бензином и поджег ее

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Jochen Tack / imageBROKER.com / Global look

Житель подмосковного города Балашиха во время ссоры облил жену бензином и поджег ее. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, передает ТАСС.

Как стало известно, происшествие произошло на улице Дмитриева. По информации Telegram-канала Mash, в результате поджога произошел взрыв. Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области сообщила о хлопке бензино-воздушной смеси на балконе от стоящей там канистры, передает агентство «Москва».

Спасатели сообщили о двух пострадавших. Отмечается, что разрушений и возгорания из-за хлопка не произошло, жителей дома не эвакуировали. Полиция рассказала о госпитализации пострадавшей женщины. Там добавили, что подозреваемый 1977 года рождения также получил ожоги. На данный момент решается вопрос о его госпитализации.

В декабре прошлого года похожая история произошла в Башкирии. Россиянин из села Инзер приехал к жене мириться после своего ухода из семьи, но сжег дом супруги, находясь в состоянии алкогольного опьянения. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиянин решил помириться с женой и поджег ее дом
Россиянин поджег квартиру после ссоры с женой
Пьяный россиянин поджег дом с женой и тремя детьми внутри