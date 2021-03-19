Бывшего директора московской школы осудят за попытку убийства из ревности

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего директора частной московской школы «Русский Гарвард» Василисы Масловой, она обвиняется в покушении на убийство на почве ревности. Об этом в пятницу, 19 марта, сообщает представитель столичного главка СКР Юлия Иванова.

Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд. Перед судом также предстанут бывшие ученики Масловой.

Как считает следствие, в конце 2019 года экс-директор школы на почве ревности решила убить жену мужчины, с которым ранее состояла в отношениях. Для этого она привлекла девушку и мужчину.

В январе прошлого года сообщник напал на женщину и шесть раз ударил ножом. Пострадавшая выжила и была вынуждена проходить длительное лечение.

В ходе расследования было проведено более 15 судебно-медицинских экспертиз, а также допрошено более 17 свидетелей. Собрана достаточная доказательная база.