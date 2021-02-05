Раскрыто убийство киллером российской танцовщицы в Москве

В Москве задержаны пятеро подозреваемых, причастных к убийству российской танцовщицы и хореографа Натальи Прониной. Об этом в пятницу, 5 февраля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным следствия, 23 декабря 2020 года киллер подкараулил 30-летнюю женщину возле жилого дома на улице Профсоюзной и произвел в нее два выстрела. Пострадавшая была госпитализирована в больницу, где, несмотря на все попытки медиков спасти ей жизнь, скончалась.

СКР возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство по найму») и ст. 222 УК РФ («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия»). Благодаря генетическим исследованиям удалось вычислить убийцу. Убегая с места преступления, он выбросил оружие, оставив на нем свои следы.

Как рассказало в своем Telegram-канале издание «Московский Комсомолец», у женщины было большое количество поклонников, и предположительной заказчицей убийства стала соперница погибшей, которая из ревности наняла киллера.

Позже СКР в своем Youtube-канале опубликовал видео допроса одного из задержанных. Мужчина в ролике пояснил, что являлся посредником между заказчиком и исполнителем преступления. Он рассказал, что к нему обратился мужчина с просьбой помочь избавить его от любовницы, которая портит ему жизнь и много разговаривает.