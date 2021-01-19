Установлены застрелившие вора в законе Япончика киллеры

Следователи совместно с сотрудниками Московского уголовного розыска установили киллеров, застреливших в 2009 году вора в законе Вячеслава Иванькова, известного как Япончик. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Исполнителями преступления являются Астамур Бутба и Нугзар Папава, скрывающиеся на территории Абхазии. По версии следствия, Бутба, сидевший в кузове грузового автомобиля, из снайперской винтовки выстрелил в Иванькова, когда он вышел из ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе в Москве.

В это время Папава находился в другой угнанной машине и прикрывал отход напарника. У него наготове был автомат Калашникова, чтобы открыть стрельбу по преследователям киллера.

Остальных участников убийства следствие уже установило. По решению суда арестованы фигуранты, которые занимались организацией преступления, перевозкой оружия и слежкой за Япончиком.

После его убийства киллеры уехали из России в Абхазию и до сих пор находятся там. У них двойное гражданство: России и Абхазии. Им заочно предъявлено обвинение, также выдана санкция на арест. Обоих объявили в международный розыск.

Следствие намерено инициировать вопрос об экстрадиции киллеров в Россию, чтобы привлечь к уголовной ответственности за совершенное преступление.

Организатором убийства считается криминальный авторитет Илья Симония (Махо), который испытывал личную неприязнь к Япончику. Он также объявлен в розыск.

Вечером 28 июля 2009 года Иваньков вышел из московского ресторана и был застрелен. Пуля попала ему в живот. Япончика госпитализировали и прооперировали, но он не оправился от ранения и скончался 9 октября того же года в московской клинике.