Генерал раскрыл детали поимки убийц вора в законе Япончика

На след убийц вора в законе Вячеслава Иванькова (Япончика) следователи вышли благодаря современным средствам криминалистики и возможностям молекулярной генетики. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал заместитель председателя Следственного комитета России генерал-лейтенант юстиции Ростислав Рассохов.

По его словам, преступники тщательно соблюдали меры конспирации, предусмотрели все, чтобы уйти от ответственности, поэтому раскрыть убийство Япончика по горячим следам не удалось во многом из-за несовершенства техники.

Криминального авторитета застрелили на выходе из московского ресторана «Тайский слон» в 2009 году. Киллер стрелял из снайперской винтовки СВД, находясь в автомобиле «Газель», припаркованном неподалеку от заведения. Следователи установили, что машина была приобретена преступниками по поддельным документам и переоборудована в передвижную снайперскую точку.

9 декабря стало известно о мотиве убийства Япончика. Рассохов сообщил, что его убили по причине личной неприязни организатора преступления Ильи Симонии (Махо).

«Конфликт между ними начался еще в 1980-е годы прошлого века, когда оба отбывали наказание в колониях Иркутской области», — пояснил Рассохов.

21 апреля организатором убийства вора в законе следствие назвало Симонию. Ему было заочно предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ («Убийство») и по статье 222 УК РФ («Незаконное приобретение оружия»). Он был объявлен в розыск.