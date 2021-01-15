Российские киллеры перешли на оплату в криптовалюте

Российские киллеры стали брать криптовалюту в качестве платы за свои услуги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Константина Комарду, руководителя отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий Следственного комитета России.

По его словам, теперь следователи имеют дело со специалистами в сфере IT-технологий. Исполнители заказных убийств уверенно чувствуют себя в киберсреде и могут использовать разные средства, позволяющие сохранить анонимность и избежать наказания.

Комарда отметил, что установить заказчика при переводе криптовалюты в обычную становится намного сложнее — транзакции проводятся через десятки электронных кошельков и теряются из виду среди множества других операций.

Ранее Константин Комарда сообщил о росте киберпреступности в России. По его оценке, с 2013 года количество таких преступлений увеличилось более чем в 20 раз. «Сегодня каждое седьмое преступление в России совершается с помощью информационных технологий или в киберпространстве», — заявил он.