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Путин раскрыл главный критерии эффективности правоохранительных органов

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников правоохранительных органов с профессиональным праздником и раскрыл главный критерий эффективности их работы. Текст поздравления президента опубликован на сайте Кремля.

По его словам, главным показателем всегда являлись непредвзятые оценки и мнение россиян о работе силовиков. Президент подчеркнул, что важнейшим требованием ко всем сотрудникам правоохранительной системы остается максимальная открытость перед обществом, опора на доверие и уважение людей.

Глава государства также отметил особые успехи в таких сферах, как борьба терроризмом и экстремизмом, а также противодействие наркоторговле, организованной преступности и коррупции. Он добавил, что многое сделано для борьбы с киберпреступностью, повышения безопасности дорожного движения и пресечения нарушений в сфере миграционного законодательства.

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