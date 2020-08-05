Путин отправил в отставку трех генералов СКР

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей трех генералов Следственного комитета России (СКР). Об этом в среду, 5 августа, сообщает РБК.

По данным издания, в отставку ушел генерал-майор юстиции Сергей Вазюлин, руководивший Московским межрегиональным следственный управлением СКР на транспорте. С 2015 года он работал заместителем руководителя управления, а в 2018 году возглавил его.

Также свой пост оставил генерал-майор юстиции Андрей Бунев, руководивший следственным управлением СКР по Иркутской области с 2013 года. Уволился и генерал-лейтенант юстиции Вадим Бугаенко — глава управления СКР по Краснодарскому краю. Все трое ушли по собственному желанию.

6 июля сообщалось, что Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности заместителя главы следственного департамента МВД Дмитрия Какошина

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